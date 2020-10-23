38-річна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка бере участь у проекті "Танці з зірками", поділилася радісною новиною

Як повідомляє Politeka з посиланням на сторіс знаменитості в Instagram, її кішка Мурка знову завагітніла.

За інформацією анонімного джерела, який з якоїсь причини стежив за долею тварини, Мурка прибилася до будинку знаменитості, коли ще була кошеням. Також повідомляється, що це не перша вагітність кішки.

"Мурка знову вагітна", - написала Фреймут у своєму короткому відеоролику і поставила смайлик, яким висловила своє здивування.

Раніше ми писали, що в одній з фан-груп Ольги Фреймут з'явилося рідкісне фото зірки зі своєю матір'ю.

На знімку зовсім юна Ольга постала в смугастій маєчці і світлих джинсах. На плічці у блондинки-модна на ті часи сумочка. Мати Ольги виглядала щасливо, жінка посміхалася і ніжно дивилася в камеру.

Продюсер "Танців з зірками"Володимир Завадюк розкрив секрети проекту і розповів, чи платять зіркам за участь у шоу

За словами продюсера, який працює з найпопулярнішими шоу в Україні, контракти з зірками, які беруть участь у проекті, укладаються задовго до старту шоу. Учасників для чергового сезону команда проекту починає підбирати за рік до старту.

Завадюк зазначає, що всі зірки підписують контракт, в якому прописані пункти, за невиконання яких зіркам загрожує штраф. За контрактом знаменитості зобов'язані приїжджати вчасно, не вживати алкоголь і наркотики, виходити на паркет в здоровому глузді.

Нагадаємо, що кокетлива Фреймут ніжно пригорнула до зіркового судді "Майстер Шеф": "коли хочеться особливого...".

Як повідомляла Politeka, самовпевнена Фреймут викликала Кухар на батл і голосно зганьбилася, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що скандальну Фреймут застукали за дивним заняттям з Кухар з " Танців з зірками».