Останній місяць осені принесе українцям дощі та різке похолодання

Як пише Politeka.net, в листопаді потрібно діставати теплий одяг і готуватися до опадів. 23 жовтня прогноз на наступний місяць опублікували на офіційному сайті Укргідрометцентру.

Як очікують синоптики, середня температура по країні буде від +1 до + 8 градусів, в гірських районах - від 0 до 3 градусів тепла. У Західній Україні прогнозують температуру повітря в межах середніх багаторічних значень,а на решті території - на 1-1, 5 градусів вище середніх показників.

Представники Укргідрометцентру підкреслили, що в листопаді в більшості областей відбувається перехід середньої добової температури повітря до 5 градусів тепла і нижче. В Одеській області, Криму і деяких південних районах це спостерігається в грудні, в горах, на Сході і північному сході-вже в останні дні жовтня. Середня місячна температура повітря в листопаді коливається від 0 до +7 градусів.

Абсолютний максимум зафіксували на + 24 градусах, у Чернівецькій, центральних, південних областях та в Криму місцями бувало до +29 градусів. Абсолютний мінімум - 24 градусів морозу, у північних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях місцями до -31, на півдні Криму та Одеської області буває температура до -13 градусів морозу.

Згідно з прогнозом, на Сході і в Сумській області випаде менше місячної норми опадів (28-32 мм), в інших регіонах значних відхилень від середніх багаторічних значень не передбачається - 37-65 мм (до 110 мм в горах).

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