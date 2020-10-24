Українська танцівниця, модель і учасниця шоу "Танці з зірками" Аделіна Делі знову здивувала своєю екстравагантною зовнішністю

Як повідомляє Politeka, вперше про дівчину почали говорити після того, як вона потрапила в балет знаменитої виконавиці Насті Каменських. А в 2019 році вона стала учасницею шоу "Танці з зірками" в парі з відомим репером з Білорусі Серьогою. Цього року гаряча мулатка виступає з екс-учасником шоу "Холостяк", відомим футболістом Сергієм Мельником.

У дівчини дуже яскрава зовнішність, вона обожнює епатувати фанатів відвертими образами. Сьогодні красуня показала відеоролик, на якому зображений фрагмент її участі в шоу.

"Три роки тому я б ніколи не подумала що опинюся на цьому проекті і буду стояти поруч зі своїм улюбленим артистом 🙏 🏾 Так комфортно як на тому ефірі я ніколи себе не відчувала, дуже рада що у мене є такий приклад працьовитості і таланту @kamenskux ❤️ і я росту поруч з цим чудовим артистом ❤️ спасибі @olya_flow_masters що повірила в мене ❤️", – підписала ролик Аделіна.

На кадрах – сама співачка, її партнер по танцях і ведучі шоу – Настя Каменських і Юрій Горбунов. "Дуже гаряче!", вигукує Настя, якій, очевидно сподобався виступ дівчини.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Lil Deli (@adelina.deli) 23 Окт 2020 в 5:30 PDT

Фанати погодилися з думкою NK, про що і написали в коментарях.

"Вам так комфортно на цьому ефірі, тому, що Ви-зірка і у Вас гідний партнер! Моя любов 😘 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Класно Лучшая найкраща❤️❤️", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Аделіна Делі показала Гарячий кадр з нової фотосесії. На фото танцівниця в яскравому костюмі, що не приховує високих грудей і спокусливих стегон 18-річної дівчини.

Фолловери гідно оцінили зовнішність своєї улюблениці, про що написали в коментарях до посту.

Нагадаємо, Берінчик погрожує конкуренту по "танцям з зірками", з'явилося відео.

Як писала Politeka, відомий блогер висловив думку, що судді " Танців з зірками» занижують оцінки парі Марченко-Чаплін.

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