Фінустанови отримали дозвіл на обслуговування грошових переказів

Про це інформує прес-служба Нацбанку.

Так, держрегулятор дозволив небанківським фінустановам і операторам поштового зв'язку обслуговувати перекази грошей.

"Національний банк України дозволив небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку передавати іншим таким же установам або операторам свої повноваження щодо здійснення операцій з прийому готівки для подальшого її переказу, уклавши між собою відповідний договір", – сказано в повідомленні прес-служби НБУ.

Нововведення торкнуться ті фінансові організації, які мають ліцензію держрегулятора на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків і які є платіжними організаціями та/або учасниками платіжної системи в Україні.

У прес-службі НБУ додали, що нововведення дозволить таким організаціям розширити сферу бізнес-діяльності, а споживачі зможуть вибирати зручні для них пункти обслуговування.

Раніше ми писали, що українців попередили про нововведення у сфері "швидких" кредитів.

Нові правила набудуть чинності вже з 1 січня 2021 року. Тепер кредитні договори, які укладаються строком на один місяць і де розмір позики не більше однієї мінімальної заробітної плати, будуть відноситися до споживчих кредитів.

"Максимальна сукупна сума штрафів та пені за порушення споживачем виконання його зобов'язань на підставі договору про такий кредит не може перевищувати розмір подвійної суми, отриманої споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін", - пояснили в Мін'юсті.

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