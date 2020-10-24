Суддя популярного українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво збентежив відвертим фото

Як передає Politeka.net, шеф-кухар опублікував нові знімки у своєму мікроблозі в Instagram.

Але одному з них Ектор Хіменес-Браво зображений, лежачи в ліжку. При цьому на ньому абсолютно не видно одягу. Кулінар тільки прикривається ковдрою.

Такий знімок Ектор обрав, щоб проілюструвати розповідь про те, як не зміг відмовитися від вживання кави з молоком. Але, судячи з реакцій, вид шеф-кухаря в ліжку зацікавив деяких передплатниць більше ніж безлактозна тема.

Відзначимо, знімок збентежив деяких його прихильниць.

"Від вас я такого не очікувала. Може краще одягнутися?", "Красунчик", " припиніть дражнити нас. Так не чесно", - пишуть в коментарях.

На своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво радує не тільки рецептами смачних страв. Але і своїми знімками.

Так, нещодавно він підкорив публіку несподіваними фото на яхті.

Ектор практично в позі відомої статуї бога Аполлона постав у білій майці з чорним принтом і непристойно коротких купальних шортах з намальованими пончиками.

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