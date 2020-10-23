53-річний російський співак Філіп Кіркоров засвітився в компанії розкішної блондинки і хлопця Ольги Бузової

Як пише Politeka.net, серію фото з заходу поп-король опублікував у себе в Instagram. Кіркоров, який нещодавно змінив імідж, виглядав дуже щасливим. Він традиційно вибрав для виходу в люди молодіжний лук, який складався з джинс з потертостями і піджака з черепами.

"Світські раути стали рідкісними подіями. Але такими шикарними і дружними, як ніколи. З розкішною @natalitsa гульнули на славу!",- підписав фото артист.

За годину пост Кіркорова зібрав майже 15 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу відгуків. Більшість з них стосувалися нової зачіски Філіпа, а також його тісної дружби з блогером Давидом Манукяном.

"А хвацько Дава примазався до філіпка»,"Філіііпп, а де молодильні яблучка берете", "Філіп відбив Даву у Бузової", " Філіп як завжди на висоті!!! Все молодше і молодше», "зачіска вау, вам дуже пасує", "Філіп! Волосся укладене чарівно!", "Філіп Бедросович дуже гарна зачіска і ви", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Манукян зробив дорогі подарунки дітям Філіпа Кіркорова. Він подарував їм по іграшковому автомобілю. Схоже, спільна пісня дуже здружила зірок.

Нагадаємо, що двійник Кіркорова влаштував переполох на залізниці, Пугачова оцінить: "підробляє?".

Як повідомляла Politeka, як виглядає лисіючий Кіркоров без перуки, кадри сумного конфузу: "вже видно...".

Також Politeka писала, що розпалений Кіркоров побешкетував разом з шикарною блондинкою: "я тебе обожнюю!".