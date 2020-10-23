Між принцесою Діаною і Меган Маркл багато спільного

Про це пише видання Town and Country.

Таку заяву зробила актриса Емма Коррін, яка зіграла принцесу Діану в популярному серіалі "Корони".

За словами Емми Коррін, нині покійна Принцеса Діана хотіла стати частиною королівської сім'ї і навіть не підозрювала, що на неї оголосили жорстке полювання.

В історії з мамою принців Вільяма і Гаррі можна відстежити паралелі з колишньою герцогинею Меган Маркл, за якою "полюють" папараці навіть після того, як вони з чоловіком втекли з королівського палацу.

"Іноді хочеться похитнути ці таблоїди і сказати: "Ви не бачите, що історія повторюється?"Холодність, традиції і очікування чогось від дій... я не думаю, що Принцеса Діана хотіла цього", - додала Коррін у спілкуванні з журналістами.

Сам же принц Гаррі раніше вже розповідав, що у нього є одна з головних цілей - уберегти Меган Маркл від настирливих журналістів, щоб не повторилася історія принцеси Діани, яка загинула в ДТП, намагаючись сховатися від папараці.

"Найбільший мій страх-це повторення історії. Я бачив, що трапляється, коли до когось, кого я дуже люблю, ставляться не як до реальної людини. Я втратив свою матір і зараз спостерігаю, як моя дружина стає жертвою тих самих сил", - запевняв раніше колишній герцог Сассекський.

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