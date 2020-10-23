Відома модель Емілі Ратаковскі похвалилася відвертим образом

Як повідомляє Politeka, посилаючись на одну з численних фан-сторінок зірки, цього разу супермодель перевершила саму себе.

Нагадаємо, Емілі народилася 7 червня 1991 року у Великій Британії. Вже в 14 років юна Емілі підписала контракт з модельним агентством Ford Models. У 2009 році у дівчини був перший досвід зйомок в кіно – вона виконала роль Таші в серіалі "iCarly".

У 2013 році знялася в двох кліпах відомої групи Maroon. Участь у кліпі "Blurred Lines" принесло їй широку популярність.

На фото Емілі позує біля басейну в яскравий сонячний день, це видно по тому, що промені сонця падають на обличчя дівчини.

На моделі-відвертий роздільний купальник, який зовсім не приховує принад дівчини. Руки Ратаковскі притиснула до грудей і піднесла до шиї.

Фанати по достоїнству оцінили новий образ дівчини, зазначивши це лайками. "Гаряче", напевно подумав не один чоловік, дивлячись на цю фотографію. І це при тому, що дівчина не відмовляє собі в задоволенні їсти калорійні страви. Вони ніяк не відображаються на її стрункій фігурі. У чому загадка моделі-невідомо.

Ратаковскі одягла короткий жакет на одному гудзику, під яким, здавалося, немає білизни. Груди зірки красиво випирала. Довжина вбрання дозволила розглянути пружний животик моделі-все-таки вона така пекуча. Рельєфи її тіла просто заворожують. Образ Ратаковскі доповнили різні аксесуари і розпущене волосся. Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак

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