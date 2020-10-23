48-річний суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво здивував несподіваним визнанням

Як передає Politeka.net, шеф-кухар опублікував нові знімки у своєму мікроблозі в Instagram.

Але одному з них усміхнений Ектор Хіменес-Браво зображений, лежачи в ліжку. В руках він тримає невелику чашку з сердечком на ній.

Шеф-кухар вирішив зізнатися у своїй невдачі, і звернувся до українців.

"Я з дитинства звик пити каву з молоком . Але сьогодні всі дієтологи в один голос кажуть, що для дорослої людини молоко не тільки корисно, але і містить в собі «козин» - зайвий білок, який не засвоюється. Я намагався привчити себе пити каву без добавок, але не зміг. Тому тепер я звертаюся до вас. Яку каву п'єте ви?",- розповів кулінар.

Ектор Хіменес-Браво показав і інші знімки на яких позує з чашкою улюбленого напою.

Відзначимо, фоловери поспішили підтримати шеф-кухаря, зазначивши, що так само п'ють каву з з коров'ячим молоком. Адже якщо подобається і добре себе при цьому відчуваєш, то чому б і ні? Також знайшлися і прихильники сучасних немолочних тенденцій.

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