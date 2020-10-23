Колишній коханий ведучої з "Орла і решки" Насті Івлєєвої співак та зірка "Дом-2" Олег Майамі розкрив подробиці їхніх стосунків
Пара зустрічалася два роки тому. Відразу ж після їх розставання Івлєєва закрутила роман з другом Майамі виконавцем Елджеєм, за якого, власне, і вийшла заміж минулого літа, пише "СтарХит".
У 2018 році Олег Майамі випустив кліп на пісню «Якщо ти зі мною», в якому знялася на той момент його кохана Настя Івлєєва. Парочка, не соромлячись, демонструвала свої ніжні почуття на камеру.
"Я закоханий. І не збираюся ні від кого це приховувати. У ній я побачив своє відображення", — писав свого часу в Instagram щасливий Майамі.
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Правда, казка тривала недовго і після декількох місяців пара розлучилася. І ось тут прийшов час публіці здивуватися.
"Я ніколи не любив Настю, — приголомшив артист, заявивши про це в ефірі шоу «50 питань». - У нас були стосунки три місяці. Вона була в роз'їздах, я — на концертах. У нас не було таких довгих відносин, ми легко розлучилися".
Коли ж ведучий спробував нагадати про його зізнання Насті в любові, Майамі прикинувся хворим на "амнезію".
"Я говорив, що люблю?.. Значить, любив ... та ні! Вона мені просто подобалася. У мене є така штука: я бачу тих, хто незабаром перетвориться на щось масштабне. Настюха повинна була бути такою соковитою. Все ж при ній".
Втім, сильно засмучуватися з приводу заяви колишнього, зірка "Орла і решки", мабуть, не мала наміру.
Нині щасливо заміжня Івлєєва в недавньому коментарі про свої минулі відносини сказала: "Ні з ким зі своїх колишніх молодих людей я не спілкуюся. Може, якщо проходить багато років, це нормально. Але от не розумію такого: тиждень тому Ви тра**лись, а тепер вирішили залишитися друзями? Колишні діють тільки у власних інтересах. Навряд чи колишній або колишня через два тижні після розставання буде вам допомагати порадою».
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