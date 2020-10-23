Відома актриса Людмила Артем'єва, яка зіграла в популярному серіалі "Свати" Ольгу Ковальову, поділилася в соцмережі рідкісним кадром

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, зірка похвалилася фотографією зі зйомок фільму. Це можна зрозуміти по тому, що навпроти неї і Тетяни Кравченко, якій в серіалі дісталася роль Валюхи Будько, встановлена кінокамера.

Актриси сидять поруч за столом і щось обговорюють. На столі стоїть комп'ютер і розкидано багато паперів з ручками. Татяна, що сидить за клавіатурою щось гаряче доводить Людмилі, причому, Артем'єва явно незадоволена. Її обличчя аж перекосило, фанати звернули увагу на гримасу знаменитості.

"З Тетяною Кравченко 😍", - коротко підписала кадр Артем'єва.

Фанатам сподобалося нове фото, про що вони тут же написали в коментарях, заодно зазначивши новий пост безліччю лайків. ДО РЕЧІ, "сердечко" під знімком поставила й інша героїня фото – Тетяна Кравченко.

"Я обожнюю дивитися серіал Свати і сподіваюся побачити 7сезон . я вас всіх люблю 💖💖💖💖💖😘💋💋💋🤗 "свати'серіал, це відмінна робота акторів, вони показують як треба любити, дружити, допомагати один одному, здоров'я вам наші улюблені, дякую❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ приголомшливий дует! Дуже вас любимо! Всіх благ!💋💋💋 Милі , добрі сватьи!!!У мене на телевізорі є канал "Свєти", він нескінченно крутиться по колу у нас вдома ! Всі мої теж обожнюють в тому числі і дитина 2 роки!🌸спасибі вам за цю приголомшливу роботу , цей серіал на століття 🙏 🏻 я теж серіал обожнюю Свати і всіх там акторів ❤️❤️❤️❤️ 👏🙌😍😂 молодці дівчатка👍 😘", – написали вони.

Раніше ми писали, що популярна українська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла роль Валюхи в серіалі «Свати», вразила несподіваним чином в окулярах.

"Всім хороших вихідних", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Кравченко позує в окулярах, сидячи на стільці. При цьому актриса красиво посміхається на камеру.

Серед лайкнувших пост виявилася і фан-сторінка сімейства Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Нагадаємо, щаслива Валюха зі " Сватів» вразила появою з колегою по серіалу.

Також Politeka писала, що Валюху зі "Сватів" раптово вирішили звільнити, Добронравов не стримався.

Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.