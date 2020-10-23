Скандальний актор Микита Джигурда влаштував словесну перепалку з другом Ольги Бузової

Як пише Politeka.net, це сталося під час шоу «Бородіна проти Бузової». Відео зняли глядачі і опублікували в Ютуб.

На відео видно, що Джигурда мало не побився з ведучим «Дому-2» Владом Кадоні, який зробив йому зауваження і запропонував навчитися співати або знятися хоч в одному пристойному фільмі. Джигурда не став терпіти образ, піднявся зі свого місця і пішов розбиратися з молодою людиною.

"Ти-раб Бузової, а не бог", - заявив Джигурда.

Артист у властивій для себе манері кричав і гарчав на Кадоні.

"Ти за базаром стеж!!",- зазначив Джигурда, в процесі сварки нагадавши телеведучому, що він є народним артистом Чеченської Республіки.

Варто відзначити, що розбороняти чоловіків довелося самій Бузовій, яка підійшла до чоловіків і намагалася остудити запал обох. Після сварки актор заявив, що вона була постановочною і став співати в центрі студії.

Як відомо, Джигурда в останні кілька років є одним з головних фріків російського шоу-бізнесу. Нещодавно він влаштував посиденьки з Анастасією Волочковою, під час яких облапав балерину.

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