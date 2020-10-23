Довірливим українцям загрожує величезний штраф за порушення, яке вони фактично не скоювали

Так, Митниця надсилає штрафи на 170 тис.грн тим, хто, нібито незаконно ввіз євробляху. По суті, ці "порушники" стали заручниками протиправних дії зовсім інших осіб, пише auto.24tv.ua.

Так як на одну людину в нашій країні можна ввозити з-за кордону лише одне авто, то шахраї придумали схеми, що дозволяють їм ввозити набагато більше автомобілів. Для цього були потрібні люди, які не завжди повною мірою розуміли про відповідальність за порушення закону. Саме на цих людей оформлялося ввезення автомобілів в іноземній реєстрації.

Аферисти могли підбирати людей не кордоні і при пред'явленні документів на пункті перетину відзначали, як таку, що ввозить автомобіль. Також частенько шахраї заздалегідь домовлялися з довірливою людиною про те, що за окрему плату, оформлять ввезення на її ім'я, при цьому переконуючи, що, нібито за це не буде ніякої відповідальності.

Тепер ошуканим "помічникам" виписують протоколи на штрафи в розмірі по 170 000 грн.

Юристи пояснюють, як діяти в цьому випадку. Законодавство України дає можливість уникнути штрафу за порушення митних правил у разі, якщо факт порушення стався внаслідок вчинення злочинних дій третіх осіб, але за умови, якщо такі обставини підтверджені документально, а не тільки словами.

Жертвам такого роду шахрайства, які отримали штраф, потрібно відразу ж звертатися в правоохоронні органи з відповідною заявою, в якій слід детально описати всі обставини справи щодо злочинних дій третіх осіб.

Крім того, треба відправити повідомлення на митницю із зазначенням докладних обставин справи. До повідомлення долучити копії всіх доказів у справі, а також копії направленої до правоохоронних органів заяви.

При відправці зазначених документів слід обов'язково залишати собі їх копії і зберігати квитанції про їх відправлення. Подання зазначених документів допоможе уникнути штрафу 170 000 грн. за порушення, яке людина фактично не скоювала.

Раніше ми повідомляли, українських водіїв попередили про штраф, який може виникнути, як то кажуть, на порожньому місці.

Згідно Правил дорожнього руху забороняється експлуатація авто з рівнем протектора шин, нижче дозволеного. Для легкових машин цей показник становить не менше 1,6 мм. Відзначається, що належна висота протектора забезпечує добре зчеплення автомобіля з дорогою не тільки взимку, а й цілий рік.

За керування машиною з рівнем протектора шин нижче дозволеного, передбачений штраф у розмірі 340 грн.

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