Українцям слід готуватися до нових цифр у платіжках за комуналку

Про це пише 112.ua.

Зараз підземні сховища газу заповнені, але саме блакитне паливо може здорожчати.

"Найбільше ціна зросла за останній місяць-приблизно на 20%. Якщо брати для порівняння часовий лаг з початку серпня, то ціна вже зросла на близько 40%. Такий тренд демонструють і європейські біржі, і український ринок", - заявив експерт Андрій Мизовец.

Більш того, як розповідають аналітики, від вартості газу може залежати і кінцева ціна тарифу на опалення. Як відомо, Кабмін вніс до Ради законопроект про "тарифну революцію", завдяки чому розцінки на послуги ЖКГ будуть незабаром формуватися місцевою владою.

Стрибок цін на газ може спровокувати температура повітря і черговий спалах китайського вірусу. Більш того, вартість палива почне зростати, якщо ціни на газ підвищаться на європейських біржах.

Якщо різкого падіння/стрибка цін не відбудеться, а ситуація не вийде з фарватеру, в якому розвивається зараз, швидше за все, зимовий період ми пройдемо з ціною 7-8 тис.грн за одну тисячу кубометрів.

"На сьогоднішній день передумов для різкого зростання цін на газ взимку ми не бачимо. Виходячи з тих реалій, що є сьогодні, ціна може зміцнитися до 8-8, 5 тис.грн з ПДВ за 1 тис. куб. м. Такого зміцнення ціни взимку ми очікували і влітку. При доларі 24 ми говорили, що ціна буде близько 7 тис. грн за 1 тис.куб. м без ПДВ. Зараз долар 29, і логічно, що скорегувати цінові очікування на бенчмарк в межах 8 тис. грн", - продовжив Мізовець, прогнозуючи можливі розцінки на паливо.

Але тарифи на газ можуть обвалитися, якщо нинішня зима буде аномально теплою, як у минулому опалювальному сезоні.

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