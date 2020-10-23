Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася секретом приготування чайного кексу

Ліза розмістила на своїй сторінці в Instagram рецепт цього кексу, повідомляє Politeka.

"Доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас в меню-чайний кекс. Один з моїх улюблених, готується він швидко, і виходить дуже смачним 😉 до речі, в сироп для просочення цього кексу я додаю ром-ми якраз говорили про нього вчора️️", - пише Глинська.

Як готувати чайний кекс

Тісто:

150 г розм'якшеного вершкового масла (помадка)

150 г цукрової пудри

3 яйця (150 г)

200 г борошна

7 г розпушувача

180 г цукатів (горіхи, журавлина, курага, фісташка)

цедра апельсина

Сироп для просочення:

100 мл води

50 г цукру

1/2 стручка ванілі

20 мл лікеру Куантро або чорного рому

Декор:

цукати, горіхи, сухофрукти

нейтральна глазур або абрикосовий джем

Спосіб приготування

1. Збиваємо розм'якшене вершкове масло (помадку) з цукровою пудрою – масло повинно трохи посвітліти і злегка збільшитися в обсязі.

Замісити тісто можна як в комбайні-використовуючи К-подібну насадку, так і у великій мисці, використовуючи віночок.

2. Додаємо до масла яйця і цедру апельсина, продовжуємо збивати. Якщо масло було недостатньо теплим, то маса вийде не дуже однорідною – і вам може здатися, що все пропало. Не варто засмучуватися, це не вплине на кінцевий результат.

3. Додаємо ваніль.

Можна також додати цедру лимона, корицю, порошок імбиру, будь-які інші прянощі.

4. Змішуємо борошно з розпушувачем, додаємо в масу.

5. Додаємо сухофрукти і горіхи - можна використовувати будь-які.

Перед тим, як додати горіхи в тісто, необхідно обсмажити їх в духовці, розігрітій до 170°С, протягом 10-15 хвилин.

6. Викладаємо тісто у форму-наповнюємо форму на 2/3.

Для кексів можна використовувати як металеву, так і силіконову форму. Металеву форму потрібно змастити масляною помадкою і присипати тонким шаром борошна.

7. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці до 170°С 35-40 хвилин. Час випікання залежить від розміру кексу.

8. Готуємо сироп. Заливаємо в сотейник воду, додаємо цукор і стручок ванілі. Доводимо сироп до кипіння, вливаємо в нього ром, кип'ятимо ще одну хвилину, відставляємо в сторону.

9. Готові кекси ще теплими необхідно дістати з форм і просочити сиропом.

"Існує важливе правило: гарячі кекси просочуються гарячим сиропом. Зберігаються такі кекси 6-7 днів. А у вас є улюблена випічка? 🙂 ,- додала Єлизавета Глинська.

Фанати в коментарях подякували Лізу за новий рецепт.

"Один з найулюбленіших ваших рецептів. Завжди виручає, коли гості на порозі чи ні бажання робити щось складне. У ньому таке поєднання ароматів, що ніхто встояти не може, щоб не спробувати. ❤ ️ Найулюбленіший😍 хороший рецепт, приготую на слід тижні до приходу гостей) Дякую, Лізонька за рецепт! 👏 👏 👏 хороший рецепт, приготую на слід тижні до приходу гостей) є, вся випічка улюблена 😉 ❤ ️ і навіть не випічка. Але потім вага 🙄 😩 так що намагаюся триматися😘", – написали вони.

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