Шоумен і зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, як бився з китайським вірусом

Про це актор відверто зізнався в інтерв'ю виданню Факт.

За словами Юрія Ткача, невтішні новини він отримав у червні, коли прийшли результати ПЛР-тестування.

У нього і кількох колег по знімальному майданчику "Одного разу під Полтавою" діагностували китайський вірус, через що всіх відправили на карантин.

Спершу Юрій Ткач почав панікувати, але вже через чотири дні прийшов повторний тест, який виявився негативним.

"У мене був позитивний результат. У кількох хлопців теж. Досі пам'ятаю той стан страху, який мене буквально паралізував. Через чотири дні ми перездали тест, і у всіх виявився негативний результат, і у мене також", - розповідає зірка "Квартал 95".

Як стверджує Юрій Ткач, він досі перебуває в стресовому стані, оскільки його зйомки тривають навіть в умовах нового спалаху китайського вірусу.

На зйомках або репітіціях актори дотримуються дистанції, а графік розробляють таким чином, щоб на сцені було якомога менше людей.

"Я, напевно, вже штук десять тестів здавав, і поки тьху-тьху. Але вірус-річ підступна, може підкрастися в будь - який момент", - відверто резюмував шоумен Юрій Ткач.

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