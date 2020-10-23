Шоумен і зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів, як бився з китайським вірусом
Про це актор відверто зізнався в інтерв'ю виданню Факт.
За словами Юрія Ткача, невтішні новини він отримав у червні, коли прийшли результати ПЛР-тестування.
У нього і кількох колег по знімальному майданчику "Одного разу під Полтавою" діагностували китайський вірус, через що всіх відправили на карантин.
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Спершу Юрій Ткач почав панікувати, але вже через чотири дні прийшов повторний тест, який виявився негативним.
"У мене був позитивний результат. У кількох хлопців теж. Досі пам'ятаю той стан страху, який мене буквально паралізував. Через чотири дні ми перездали тест, і у всіх виявився негативний результат, і у мене також", - розповідає зірка "Квартал 95".
Як стверджує Юрій Ткач, він досі перебуває в стресовому стані, оскільки його зйомки тривають навіть в умовах нового спалаху китайського вірусу.
На зйомках або репітіціях актори дотримуються дистанції, а графік розробляють таким чином, щоб на сцені було якомога менше людей.
"Я, напевно, вже штук десять тестів здавав, і поки тьху-тьху. Але вірус-річ підступна, може підкрастися в будь - який момент", - відверто резюмував шоумен Юрій Ткач.
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