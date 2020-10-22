Американська співачка Селена Гомес захопила шанувальників, показавши змарнілу фігуру в облягаючому вбранні

Знімок красуня опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Щойно закінчила заповнювати бюлетень!» - йдеться в тексті повідомленні.

На фотографіях Гомес позує в облягаючій чорній майці й штанях, завдяки чому видно її явно схудлу фігуру у всій красі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Оце краса», «фігура приваблива – обожнюю», «здається, я закохався», «королева", " ось це погляд – одне щастя. Радію за тебе", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Селена Гомес похвалилася неймовірними кадрами в жарких образах після схуднення

Як відомо, минулого року артистка вийшла з лікарні, де намагалася позбутися затяжної депресії і набрала більше десятка зайвих кілограм. Однак, після лікування співачка взялася за себе і повернула розкішну форму, показавши її під час останніх зйомок в досить пікантних образах.

Так, в соціальній мережі Instagram зірка вбила серією кадрів, на яких позувала в неоднозначних нарядах – рваній майці, забрудненій в маслі, коротеньких шортиках і чорних чоботях. Наприклад, в машинному маслі зірка позувала в рваних шортиках, позуючи за кермом спортивного авто.

Нагадавши, Селена Гомес божеволіє: у зірки стався зрив, розкрита причина.

Як повідомляла Politeka, друг Селени Гомес розповів про її нервовий зрив: надіслала відео, що хоче зробити.

Також Politeka писала, що Гомес у психлікарні розповіла про стосунки з Дженніфер Еністон.