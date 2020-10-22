Американская певица Селена Гомес восхитила поклонников, показав исхудавшую фигуру в облегающем наряде

Снимок красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Только что закончила заполнять бюллетень!» - говорится в тексте сообщении.

На фотографиях Гомес позирует в облегающей черной майке и штанах, благодаря чему видно ее явно похудевшую фигуру во всей красе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вот это красота», «фигура заманчивая – обожаю», «кажется, я влюбился», «королева», «вот это взгляд – одно счастье. Радуюсь за тебя», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Селена Гомес похвасталась невероятными кадрами в жарких образах после похудения

Как известно, в прошлом году артистка вышла из больницы, где пыталась избавиться от затяжной депрессии и набрала больше десятка лишних килограмм. Однако, после лечения певица взялась за себя и вернула роскошную форму, показав ее во время последних съемок в достаточно пикантных образах.

Так, в социальной сети Инстаграм звезда сразила серией кадров, на которых позировала в неоднозначных нарядах – рваной майке, испачканной в масле, коротеньких шортиках и черных сапогах. К примеру, в машинном масле звезда позировала в рваных шортиках, позируя за рулем спортивного авто.

Напомним, Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.

Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.

Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон.