Американская певица Селена Гомес восхитила поклонников, показав исхудавшую фигуру в облегающем наряде
Снимок красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.
«Только что закончила заполнять бюллетень!» - говорится в тексте сообщении.
На фотографиях Гомес позирует в облегающей черной майке и штанах, благодаря чему видно ее явно похудевшую фигуру во всей красе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Вот это красота», «фигура заманчивая – обожаю», «кажется, я влюбился», «королева», «вот это взгляд – одно счастье. Радуюсь за тебя», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что Селена Гомес похвасталась невероятными кадрами в жарких образах после похудения
Как известно, в прошлом году артистка вышла из больницы, где пыталась избавиться от затяжной депрессии и набрала больше десятка лишних килограмм. Однако, после лечения певица взялась за себя и вернула роскошную форму, показав ее во время последних съемок в достаточно пикантных образах.
Так, в социальной сети Инстаграм звезда сразила серией кадров, на которых позировала в неоднозначных нарядах – рваной майке, испачканной в масле, коротеньких шортиках и черных сапогах. К примеру, в машинном масле звезда позировала в рваных шортиках, позируя за рулем спортивного авто.
Напомним, Селена Гомес сходит с ума: у звезды случился срыв, раскрыта причина.
Как сообщала Politeka, друг Селены Гомес рассказал о ее нервном срыве: Прислала видео, что хочет сделать.
Также Politeka писала, что Гомес в психбольнице рассказала об отношениях с Дженнифер Энистон.