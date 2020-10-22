Українцям розповіли, який курс валюти очікувати найближчим часом

Вплинути на курс американської валюти може пандемія. Про це повідомив аналітик Єгор Комов.

За словами експерта, в листопаді курс коливатиметься в межах 28,5-28,8 грн/дол, пише finance.ua. Зокрема, іноземна валюта додасть в ціні близько 20-30 копійок.

Однією з основних причин підвищення є пандемія, але погіршити ситуацію може і затримка голосування за бюджет на 2021 рік.

За оцінками Комова, курс долара наблизиться до позначки 28,5 грн/дол.

"Курс долара поступово буде наближатися до нового діапазону, з нижньої відміткою у 28,5 грн / дол", - заявив експерт.

З одного боку зіграють сезонні фактори, зростання попиту на долари, а з іншого - державна необхідність обслуговувати зовнішні борги.

Варто відзначити, що Міжнародний валютний фонд поліпшив прогнози для України за валютним курсом і темпами зниження ВВП.

Так, до 2025 року аналітики МВФ говорять про курс долара на позначці 28,10 (попередній прогноз – 28,70). Падіння ВВП України очікується на 7,2% (попередній прогноз – 8,2%).

МВФ склав середньорічні курси гривні: у 2020 році – 27,20 грн/дол (за попереднім прогнозом – 30,0 грн/дол); наступний рік – 28,12 грн/дол (а був – 28,9 грн/дол); 2022 рік – 27,96 грн/дол (28,6 грн/дол); 2023 рік – 28,10 грн/дол (28,7 грн/дол); 2024 рік – 28,10 грн/дол (28,7 грн/дол); 2025 рік – 28,10 грн/дол (28,7 грн/дол).

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, курс долара до кінця року буде з можливими коливаннями, але не потерпить великих стрибків.

На цей час є певний девальваційний тренд, але він може швидко змінитися на ревальваційний під впливом різних факторів.

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