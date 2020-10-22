Українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячківська, яка отримала титул Міс України з дев'ятим розміром грудей, спокусила своїми величезними формами в декольте

Блондинка активно веде сторінку в Instagram, в якій публікує свої найспекотніші фото, передає Politeka.net. Цього разу модель вирішила продемонструвати виріз у сміливому декольте блискучої сукні.

Великі груди, здавалося, зараз вистрибнуть з декольте, однак, красуню це не бентежило, вона прибрала зайву тканину з грудей і блиснула пишною гідністю у всій красі.

При цьому Горячківська невинно опустила очі, блиснувши чорними пишними віями.

За півгодини пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів.

"Хочу груди ♪ ", "Що за красуня 😍", "Така казкова фігура ♥ ️ 💖 » «" Трюк!!", "Поцілунок», «любов😘», «Прекрасна», «Вау», «Вау, ідеальна»," Люблю тебе❤️",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Інна Горячківська сфотографувалася в домашній обстановці, вип'ятивши своє головне багатство. Інна вбралася в синє плаття з напівпрозорої тканини, з-під якої помітно випирає чорний бюстгальтер.

Модель прийняла спокусливу позу, зробивши кадр ще більш пікантним. Вона елегантно витягнула одну руку в сторону.

Раніше повідомлялося, що Інна Горячковська засвітила в кадрі тільки величезний бюст і обличчя. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем. Модель розповіла, що знаходиться на масажі, де фахівці роблять все, щоб у моделі не було целюліту.

На жаль, Інна постала в такому образі в сторіз, не давши зробити відкритий коментар.

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