Українська модель плюс-сайз 25-річна Інна Горячківська, яка отримала титул Міс України з дев'ятим розміром грудей, спокусила своїми величезними формами в декольте 

Блондинка активно веде сторінку в Instagram, в якій публікує свої найспекотніші фото, передає Politeka.net.  Цього разу модель вирішила продемонструвати виріз у сміливому декольте блискучої сукні. 

Великі груди, здавалося, зараз вистрибнуть з декольте, однак, красуню це не бентежило, вона прибрала зайву тканину з грудей і блиснула пишною гідністю у всій красі. 

При цьому Горячківська невинно опустила очі, блиснувши чорними пишними віями. 

За півгодини пост зібрав понад 700 лайків і багато коментарів. 

Популярні новини зараз

Як виглядали й ким були мами Пугачової, Ротару, Аллегрової та інших зірок: топ фото з сімейних альбомів

Молоді дружини Комарова, Цекало, Макаревича та Павліка показали, чим підкорили знаменитостей: яскраві фото пар

Ненафарбована Волочкова здивувала зовнішністю в спортивках: "Я не змогла..."

Пугачова дала спеку з екс-чоловіком Наташі Корольової, Галкін не перешкода: "Розкарячилася"
Показати ще

"Хочу груди ♪ ",  "Що за красуня 😍", "Така казкова фігура ♥ ️ 💖 » «" Трюк!!", "Поцілунок», «любов😘», «Прекрасна», «Вау», «Вау, ідеальна»," Люблю тебе❤️",- написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Інна Горячківська сфотографувалася в домашній обстановці, вип'ятивши своє головне багатство. Інна вбралася в синє плаття з напівпрозорої тканини, з-під якої помітно випирає чорний бюстгальтер.

Модель прийняла спокусливу позу, зробивши кадр ще більш пікантним. Вона елегантно витягнула одну руку в сторону.

Раніше повідомлялося, що Інна Горячковська  засвітила в кадрі тільки величезний бюст і обличчя. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем. Модель розповіла, що знаходиться на масажі, де фахівці роблять все, щоб у моделі не було целюліту.

На жаль, Інна постала в такому образі в сторіз, не давши зробити відкритий коментар. 

Нагадавши, Українка з 15-м розміром ледве втримала свою нереальну красу в тісному мереживі

Також Politeka писала, що українка з 15-м розміром бюста ефектно потанцювала " кавунами"

А ще Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте