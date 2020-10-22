Російська актриса Христина Асмус поділилася зворушливими знімками, які нікого не залишили байдужими

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото, зроблених в театрі. Знімки були зроблені на виставі «Дачники», де грає Христина. На фото Асмус була зображена в різних образах і з різними емоціями. Найбільше шанувальників зворушили фото, на яких ридаюча Асмус кричала і плакала, а її туш текла. При цьому дівчина була одягнена в прозору ночнушку, під якою просвічувалася чорна нижня білизна.

Також Асмус опублікувала фото з партнером по сцені, який дуже відверто тримав її за шию.

"Вчора мені поставили питання-рік без с*ксу або рік без театру? І я не змогла на нього відповісти. Надто вже важкий вибір. Фото з вистави "Дачники", прем'єра якого відбулася 3 тижні тому", - написала Асмус, зазначивши, що мріє швидше повернутися в звичний режим роботи, як тільки перехворіє китайським вірусом.

Менш ніж за годину фото Христини зібрало понад 17 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів.

"Ви дуже сильна театральна актриса", "ну неймовірна ж", "які сильні фотографії", "така красива", "дуже красива і талановита", "Браво! Ось це емоції", - пишуть люди.

Нагадаємо, що сумна Асмус відверто розповіла про свою важку хворобу:"немає запахів, смаку і...".

Як повідомляла Politeka, Харламов втомився мовчати і видав справжню причину розлучення з Асмус: "дивишся на дитину і...".

Також Politeka писала, що хвора Асмус розповіла, як живе з донькою, і показала дитину: «Харламов в молодості».