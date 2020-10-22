Знаменита українська співачка Ані Лорак показала, як змінилася після заяви про схуднення

Під час карантину зірка схудла і набрала зайві кілограми. Приховувати це вона також не стала, заявивши, що почала активно працювати над собою і намагатися скинути все, що набрала.

"Регулярно займалася спортом, але холодильник же поруч. Трохи підкушувала ввечері, після семи. Чіпси, печиво Різне – не могла встояти", - розповіла місяць тому співачка.

Також вона підкреслила, що заради сцени і красивих появ на ній вона була готова на багато що. Тепер не їсть після шостої вечора, а після семи відмовляється від їжі зовсім.

"П'ю тільки воду. І чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати. Тому як без глядачів нам всім дуже тяжко", - підкреслювала Лорак.

Як видно на останньому фото, яке також недавно в сторі представила і сама співачка, вона і правда схудла, привела себе в форму і знову виглядає молодше звичайного. Схоже, допомагають зірці не тільки уколи краси, адже так стильно в шкіряних штанях може виглядати далеко не кожна жінка. Фанати вже встигли прозвати Лорак королевою сердець.

Трохи раніше бурхливе обговорення і засудження співачки з'явилося під відео-анонсом її зйомки для модного журналу. Лорак позувала в різних розкішних нарядах. На відео потрапили найцікавіші моменти зйомки.

"Красива зйомка для обкладинки журналу", - підписала ролик зірка.

Фанати звернули увагу на те, що Лорак знялася для журналу в хутряній шубі, що в сучасному світі багатьма активістами засуджується. Співачку жорстко розкритикували в коментарях, зазначивши, що цей вчинок не можна виправдати.

"Великий мінус шуба натуральна !", "Люблю Кароліну, але лайк не поставлю, хутро навіщо? Не можна так", "все добре але натуральна шуба зайва«," в шубі з натурального хутра! Дуже розчарували!", "Це натуральна шуба? Відписуюся", "не йдуть їй ці пряме волосся взагалі", - пишуть люди.

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