Популярна українська співачка Світлана Лобода показала бездоганну фігуру, вбравшись в крихітне бікіні

Знімок красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

"Чим ближче до кінця відпочинок, тим солодше промені сонця 🌞 Загар або 👉 благородна блідість? )) Що вибираєте ви?» - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Лобода позує в крихітному чорному бікіні, яке ефектно підкреслює її й без того точену фігуру. Як можна помітити, засмага у співачки просто неймовірний.

"Тропікана жінка...гаряча і скажена", " вогонь🔥 🍒 вишенька на торті», «малятко на мільйон», «шикарна», «звичайно, засмага бомба», «тіло просто еталон... рожа Кінська... Золота рибка...", "богиня", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, Світлана Лобода показала розкішну сукню, в якій вона відзначала свій день народження.

Популярна українська співачка, яка зараз живе і працює в Росії, продемонструвала свій спокусливий святковий образ в Instagram.

На знімках Лобода постала на тлі безлічі повітряних куль, явно використаних в якості декору на святкуванні її дня народження, яке пройшло днями.

Нагадавши, Лобода в незвичайному купальнику продемонструвала розкішне тіло: "все напоказ! Діти ж дивляться!».

Як повідомляла Politeka, сяюча Лобода залізла у ванну і показала зайве в тонкому ліфчику: "Монро нашого часу".

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