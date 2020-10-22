Українська співачка Анна Седокова, яка будує кар'єру в Москві, порадувала шанувальників пристрасними фото з чоловіком Янісом Тіммою

Як пише Politeka.net, серію пікантних знімків зірка опублікувала у себе в Instagram. Співачка з чоловіком сходили на виставу «Біси», яку поставив чоловік Ксенії Собчак, театральний режисер Костянтин Богомолов.

Анна була одягнена в золотий корсет, який відкривав погляду пишні груди артистки. Її чоловік вибрав для походу в театр чорний костюм. На одному з фото Седокова сильно притиснулася до Яніса, ледь не впустивши бюст.

"Думаю у нас у кожного свої #Біси. Дякую за запрошення на виставу. Багато розмов після і роздумів на тему. Властива Костянтину Богомолову сучасність і актуальність прекрасна. Є про що поговорити на красивих кухнях", - написала Седокова.

За годину пост співачки зібрав понад 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"До чого гарні", "які шикарні", "Анна, ви просто космос", "це законно бути такою красивою?", "Які ж ви красунчики!!! Ідеально підходите один одному", "ви приголомшливі", "не у кожної пари така хімія між собою. Ви везунчик. Молодці", - пишуть користувачі Мережі.

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