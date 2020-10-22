Знаменитий український хореограф і суддя проекту «Танці з зірками» Влад Яма показав свою сім'ю

Танцюрист поділився новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net. Як відомо, Яма дуже любить і пишається своєю красунею-дружиною Лілією і маленьким синочком Леоном.

На фото щасливе сімейство позувало в літніх нарядах біля відкритого бару. В руках у них красувалися апетитні коктейлі.

"Мої", - коротко підписав фото хореограф.

За годину пост Влада зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях зоряному сімейству залишили масу приємних слів.

Багато шанувальників стали обговорювати, що син Влада і Лілії неймовірно сильно схожий на батька Ями. Микола Петрович Яма, як відомо, працює начальником відділу освіти в Запоріжжі. Сам хореограф не став заперечувати, що син - вилитий дідусь.

"У вас дуже красива дружина і син", "Вауу, які чіткі", "я це помітила з минулого шоу маскарад, що ваш син схожий на вашого тата Влад", "дивлячись на вас аж душа радіє, прекрасна сім'я", "синок схожий і на маму, і на тата, і на дідуся!", "Папулін синуля", "як синок на дідуся схожий", "Син схожий на вашого тата"," у вас прекрасна сім'я. Красиві, щирі, радісні, яскраві. Приємно дивитися. Успіхів вам", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що м'язистий Влад Яма здивував спекотним виглядом після тренування:"Красунчик і трудяга".

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з дружиною оголили прес і показали справжню пристрасть.

Також Politeka писала, що Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною:"Ну, взагалі вогонь".