У Москві поховали 93-річну зірку радянського кіно Ірину Скобцеву, яка померла 20 жовтня

Прощання з нею пройшло біля місця поховання. На ньому були присутні члени сім'ї Скобцевої-режисер Федір Бондарчук і актор Костянтин Крюков, а також актори Сергій Гармаш, Володимир Меньшов, Ігор Угольников та інші. В цілому попрощатися з актрисою прийшло близько 100 осіб.

Труну з тілом артистки несли її син Федір Бондарчук, А також онуки Сергій і Костянтин. Водночас у Telegram-каналі "НеМалахов" відзначили, що це погана прикмета.

Згідно з російськими народними традиціями, нести труну повинні сусіди, знайомі, друзі або колеги покійної. Але родичам робити це строго заборонено.

У даного табу є два можливих пояснення. Одні знавці народних повір'їв пов'язують заборону з бажанням захистити сім'ю покійного від можливих нових смертей, щоб слідом за покійним родичем не пішли в інший світ і ті, хто ніс його труну. Згідно з іншим трактуванням, мрець може затамувати образу на близьких по крові людей, і вирішити, що вони раді скоріше відправити його на цвинтар.

Варто нагадати, що Скобцева зіграла більш ніж в 60 фільмах. До найбільш відомих кіноробіт актриси відносяться: Кіра в комедії Олександра Столбова "звичайна людина" (1956), Мар'яна в мелодрамі "Сергій" (1960), Елен Безухова в кіноепопеї Сергія Бондарчука "Війна і мир" (1965-1967), Лідія Сергіївна в комедії Ельдара Рязанова "Зигзаг удачі" (1968) та ін.

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