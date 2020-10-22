Зірка "Орла і Решки", відома телеведуча Настя Івлеєва поділилася кадрами зі зйомок шоу

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото зі своєю подругою і співведучою Юлією Коваль. Як відомо, дівчата стали ведучими в останньому сезоні шоу. До цього обидві красуні вели його окремо.

"Я і @koval_now очима Гайдарчика, гуляємо:) Коваль, це твоя найкраща зачіска в житті ахахахахахаха", - підписала фото Настя.

Всього за півгодини її пост зібрав понад 65 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу компліментів і не менше слів критики щодо зовнішності дівчат.

"Коваль це я, коли волосся посушу", «вибух на макаронній фабриці», «Бомжихи», «фотку хочеться назвати "тупий і ще тупіший", «Хаххахаха, ну і зачіска», «Коваль собі так мужика точно не знайде», «Доширак на голову переїхав», «коли одягаєшся на смітнику Рубльовки», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва похвалилася жаркими кадрами зі зйомок свого власного шоу. Дівчина була одягнена в кофтинку, яку вона розстебнула таким чином, щоб її груди привертали увагу. Примітно, що в шоу брав участь привабливий молодий хлопець, перед яким Настя трусила своїм бюстом.

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