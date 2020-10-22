Через чотири дні тест показав зовсім інший результат

У відомого українського гумориста Юрія Ткача виявили китайський вірус

Це сталося ще в червні, розповів артист в інтерв'ю "Фактам". За його словами, через зйомки ситкому "Одного разу під Полтавою" тести на COVID-19 доводилося здавати щотижня.

"13 червня здали черговий раз, і у мене виявився позитивний результат. У кількох хлопців теж. Досі пам'ятаю той стан страху, який мене буквально паралізував. Вся група тоді сіла на жорсткий карантин, зйомки були зупинені. Через чотири дні ми перездали тест, й у всіх виявився негативний результат, в тому числі і у мене. Чесно кажучи, в стресовому стані, в постійній тривозі перебуваємо досі", – зізнався Юрій.

Він також поділився тим, як пережив жорсткий локдаун. Артист зазначив, що весь карантин провів у Києві й лише в середині червня він зняв будинок для сім'ї під столицею на пару тижнів, щоб дати можливість дружині і дочці подихати свіжим повітрям, поплавати в басейні. Кудись летіти вони так і не наважилися.

За словами Ткача, коронавірус вніс свої зміни в роботу колективу:

"Ми тримаємо дистанцію, розробляємо графік так, щоб на майданчику одночасно перебували якомога менше людей. Репетируємо свій номер – і йдемо. Всі в масках, з антисептиками. Навіть ті, хто вже перехворів, ходять в масках".

Шоумен підрахував, що зробив близько десяти тестів, оскільки постійно перебуває на зйомках і спілкується з великою кількістю людей. Поки що всі результати негативні, але розслаблятися артист не поспішає.

"Коронавірус – річ підступна, може підкрастися в будь-який момент", – упевнений він.

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