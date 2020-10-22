Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик отправляется в Великобританию на бой с Дереком Чисорой

Как сообщает Politeka.net, накануне украинский боксер в Инстаграме опубликовал несколько постов с мотивирующими словами накануне боя против Дерека Чисоры.

Первую публикацию спортсмен опубликовал в перерыве между тренировками. На видео боксер читает стих, который мотивирует его перед каждым боем.

“Будильник в 5 утра поднимет, с улыбкой встану и пойду.

Найду кроссовки беговые, у неба силу я возьму.

С любовью бег я начинаю, и к цели ближе становлюсь,

А в голове мотив играет: Не сдамся и не оступлюсь.

Большая сила мною движет, ребенок смотрит на меня.

Когда я был еще ребенком, мечтал, что стану кем-то я.

Возможно, буду президентом, возможно, стану пастухом,

А нужно просто человеком быть до конца, В этом - закон.

Закон для многих он не писан, Не нужно так переживать.

На выходе большая "касса", создатель спросит со всех нас.

За слово острое соседу, за обиду, что таил,

За то, что мало ты любил, за то, что упрекнул ты брата,

за то что маму не простил, за то что жизнь считаешь мрачной,

И сердцем всем не полюбил", - читает стих Усик.

Во втором посте украинский боксер опубликовал итоговое фото подготовки с командой с подписью: "Готовы к войне".

Напомним, что поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. И из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок. Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры пока решают, стоит ли проводить бой без зрителей.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".



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