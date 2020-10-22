Відомий стриптизер Тарзан (Сергій Глушко), який є чоловіком Наташі Корольової, трохи оговтався після скандалу
Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з його Інстаграму, де Тарзан опублікував анонс свого караоке-шоу. Як відомо, Глушко влаштовує приватні вечірки, де гості співають в караоке, танцюють і веселяться.
На афішу Тарзан помістив своє обличчя, представивши себе в ролі лева. Він використовував картинку із заставки компанії Metro-Goldwyn-Mayer, тільки замість лева було обличчя стриптизера.
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"Є в світі музика, точніше
так....Все в світі музика!
ми-навіть не акорди, -
ноти)", - підписав артист свій пост.
У коментарях Сергію залишили масу відгуків.
"Сергій, ви з Наталією, - вогонь! Люблю вашу сім'ю! Всі живуть прісно і нудно. А ви дуже талановиті і трудяжки. Дай вам Бог!", "Все Буде Добре! Тримайтеся!", "Блін пишуть про вас з кожної праски, як ніби самі святі. Любові вашій родині!", "Тарзан, покажи фото з коханою дружиною", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що скандал зі зрадами Тарзана не вщухає, так як коханка Анастасія Шульженко продовжує підливати масла у вогонь. Днями вона опублікувала спільне фото зі щасливим Тарзаном.
Нагадаємо, що Наташа Корольова завила після зрад Тарзана, під загрозою Пугачова, Собчак і Заворотнюк:"чия сім'я буде принижена...".
Як повідомляла Politeka, бешкетну Наташу Корольову в шкіряних штанях і топі висміяли за поведінку на сцені: «якщо б не Ніколаєв!».
Також Politeka писала, що пошарпаний скандалами Тарзан вразив забавами на капоті авто: "очманіти, Сергію, ти так можеш?".