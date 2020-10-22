Відомий стриптизер Тарзан (Сергій Глушко), який є чоловіком Наташі Корольової, трохи оговтався після скандалу

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з його Інстаграму, де Тарзан опублікував анонс свого караоке-шоу. Як відомо, Глушко влаштовує приватні вечірки, де гості співають в караоке, танцюють і веселяться.

На афішу Тарзан помістив своє обличчя, представивши себе в ролі лева. Він використовував картинку із заставки компанії Metro-Goldwyn-Mayer, тільки замість лева було обличчя стриптизера.

"Є в світі музика, точніше

так....Все в світі музика!

ми-навіть не акорди, -

ноти)", - підписав артист свій пост.

У коментарях Сергію залишили масу відгуків.

"Сергій, ви з Наталією, - вогонь! Люблю вашу сім'ю! Всі живуть прісно і нудно. А ви дуже талановиті і трудяжки. Дай вам Бог!", "Все Буде Добре! Тримайтеся!", "Блін пишуть про вас з кожної праски, як ніби самі святі. Любові вашій родині!", "Тарзан, покажи фото з коханою дружиною", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що скандал зі зрадами Тарзана не вщухає, так як коханка Анастасія Шульженко продовжує підливати масла у вогонь. Днями вона опублікувала спільне фото зі щасливим Тарзаном.

Нагадаємо, що Наташа Корольова завила після зрад Тарзана, під загрозою Пугачова, Собчак і Заворотнюк:"чия сім'я буде принижена...".

Як повідомляла Politeka, бешкетну Наташу Корольову в шкіряних штанях і топі висміяли за поведінку на сцені: «якщо б не Ніколаєв!».

Також Politeka писала, що пошарпаний скандалами Тарзан вразив забавами на капоті авто: "очманіти, Сергію, ти так можеш?".