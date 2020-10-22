Стало відомо, коли українці можуть чекати назад свої гроші, переплчені за електроенергія

Нацкомісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) має намір зобов'язати операторів системи розподілу повернути споживачам суми переплат за електроенергію до 1 червня 2021 року, пишуть Українські Новини.

Зазначається, що станом на вересень 2020 року, виходячи зі скарг споживачів, ОСР не виконали повною мірою фінансові зобов'язання за договорами на постачання електроенергії та про користування електричною енергією та рекомендації, які були надані НКРЕКП.

Тому НКРЕКП має намір зобов'язати операторів системи розподілу до 1 січня 2021 року узгодити з індивідуальними побутовими споживачами дозволену договірну потужність відповідно до оформлених паспортів точок розподілу. Оператори системи розподілу будуть зобов'язані повернути споживачам переплати.

Нагадаємо, в Кабінеті Міністрів розроблено проект закону, який передбачає передачу місцевим органам влади повноважень щодо ліцензування у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення – отже, і встановлення тарифів на відповідні послуги.

У Кабміні цей захід розглядають як логічне продовження політики децентралізації. Також, за словами глави уряду Дениса Шмигаля, вона є необхідною умовою для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, тобто для отримання кредитів від нього.

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