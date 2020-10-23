24-річна гумористка, зірка " Квартал 95" Катерина Нікітіна порадувала яскравими фото з нагоди радісної події

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала з подругою. Катерина привітала її з весіллям і трохи засумувала, що залишається "холостячкою".

Дівчина була в чорній двошаровій сукні, шкіряній курточці і лакованих черевиках. Вони з подругою обіймалися і щасливо посміхалися.

"моиАНДРОСОВЫ. Нарешті...👰 🏼 ❤ ️ Як же я рада ❤ ️ ви мої найкращі! Мої "Ма і Па" ☺ ️ дуже люблю вас!!!❤️💋😘. Порадійте за них☺️. - одна холостячка...😭", - підписала фото Нікітіна.

За кілька годин пост встигли лайкнути понад півтори тисячі осіб.

"Ще знайдеш своїх Андросових, ти видна дівчинка", - підтримав в коментарях Катю один з користувачів.

Раніше ми повідомляли, Нікітіна розбурхала пікантними фото, позуючи на капоті автомобіля.

"Жінки ніколи не мають такої сили, як після поразки". Александр_Дюма "Королева Марго", - написала зірка під фотографією.

Фанати не втрималися від коментарів: "інша фотка просто бомба", " Капот тепленький?", "Полірування від Нікітіної. І ваш капот блищить як ніколи!", "Катя, яка ти шикарна".

Крім того, ми розповідали, що як спортивна Нікітіна з'явилася на сцені "кварталу" в боксерських трусах і ТОПі. Актриса дала волю своїй внутрішній силачці заради відповідного номера. У підписі вона попросила шанувальників придумати підпис до кадрів.

"Макгрегор після бою з Хабібом" « "Груша-Катюша", "я і мої проблеми«,» Кличко готуйся, я вже тренуюся щоб забрати твої пояси«," я зараз розберуся з 2020 роком!", "Сильна, зухвала і карколомна боксерка», "ти і карантин", - придумали фанати.

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