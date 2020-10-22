Українців попередили про нововведення у сфері "швидких" кредитів

Про це інформує прес-служба Мін'юсту.

Згідно з інформацією, нові правила набудуть чинності вже з 1 січня 2021 року.

Тепер кредитні договори, які укладаються строком на один місяць і де розмір позики не більше однієї мінімальної заробітної плати, будуть відноситися до споживчих кредитів.

"Максимальна сукупна сума штрафів та пені за порушення споживачем виконання його зобов'язань на підставі договору про такий кредит не може перевищувати розмір подвійної суми, отриманої споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін", - попередили в Міністерстві юстиції.

Завдяки нововведенням тепер організації, які видають населенню "швидкі кредити", не зможуть змінювати процентну ставку, порядок її розрахунку, порядок сплати відсотків у бік погіршення умов для звичайних клієнтів.

При оформленні договору клієнт зобов'язаний дати дозвіл на доступ до інформації про його кредитну історію. Якщо згоду споживач не дає, то організація відмовляє йому в наданні кредиту.

Організація, що надає швидкі кредити, зобов'язана безоплатно передавати інформацію по всіх споживчих кредитах хоча б в одне бюро Кредитних Історій, включене до Єдиного реєстру бюро Кредитних Історій.

Більш того, новий закон забороняє клієнтам отримувати нескінченну кількість швидких кредитів без наміру їх повертати.

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