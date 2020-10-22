Українцям щастить, оскільки дощі оминають нашу країну

Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що завтра, 23 жовтня, буде сонячно та без опадів завдяки потужному антициклону.

"Тобто, п'ятниця буде в нас без дощу і виїжджати за місто чи пройтися після роботи чи відірватися від хатнього он-лайну можна буде спокійно і приємно. А якщо затори в дорозі - візьміть якусь аудіокнижку", - заявила Діденко у мікроблозі.

Синоптик попередила, що завтра майже в усіх регіонах України вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 градусів, а найтепліше буде на Півдні - від +16 до +22 градусів.

"У Києві 23-го жовтня дощі малоймовірні, потепліє до +18 градусів. У суботу-неділю повітря в Україні посвіжіє, проте не критично, суттєві опади - навряд, хіба що в суботу по північних районах прогуляються невеликі опади. Тому вже сьогодні готуйте кошики на гриби, які, можливо, ще вижили після людської навали минулих вихідних...", - резюмувала Наталка Діденко у свіжому прогнозі погоди на завтра, 23 жовтня.

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За прогнозом Наталки Діденко, 22 жовтня буде дуже теплим днем.

22 жовтня повсюди очікується +12+18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів. Синоптик також попереджала, що сьогодні не буде опадів, однак місцями можливі тумани.

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