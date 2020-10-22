36-річна українська співачка Оля Полякова нарвалася на жорстку критику через анонс свого концерту в столиці

Як передає Politeka.net, зірка звернулася до українців в Instagram, запрошуючи на свій виступ 26 жовтня в Києві. Пост співачка супроводила яскравим постером, на якому постала в своїй манері: фантастичному червоному шкіряному боді з неймовірно пишними рукавами, оригінальній "короні" і колготках в "сіточку".

"Доброго ранку, мої хороші! Вже в понеділок ми зустрінемося з вами на довгоочікуваному, неймовірно крутому шоу "Королева ночі" в Палаці Спорту 😍 я дуже скучила, сподіваюся, ви теж 😉 Не турбуйтеся, концерт відбудеться, всі дозволи є, і пройде з дотриманням всіх заходів безпеки. Я зробила повторний тест, зі мною все добре, і зараз я набираюся сил, щоб запалити з вами не по-дитячому! Дуже вас прошу: надягайте маску, використовуйте антисептик, дотримуйтесь дистанції. Це буде найкращий день у році! ❤️ Квитки ще є, заходьте в сторіз ⚡️", - закликала Полякова українців до дії.

Користувачі тут же кинулися коментувати: при чому велика частина з обуренням. Людей вибісив "бенкет під час чуми", адже в країні триває карантин, невблаганно зростає кількість заражених китайським вірусом.

"Після того як ми з чоловіком дуже важко перехворіли, категорично проти всіх масових заходів! Люди бережіть себе і повірте ви нікому не потреби в нашій державі крім рідних і близьких!!! А без шоу можна поки обійтися! Лікування дуже дороге!"

"а як же карантин? або гроші важливіші?" - "їй не гроші важливіші. А їй головне відірватися по повній"

"І після концерту Київ в червону зону!"

"Яка може бути дистанція в Палаці спорту? З концерту повернуться тисячі заражених людей!"

"Собаки гавкають, а караван йде... Скиньтеся люди Олі на хліб, щоб з голоду не здохла. Свідомість у Олі на нулі... Міністр не перестає попереджати, просить .... а Олі дають дозвіл. Ну де логіка ? Це вже дно... "

"Королева Ковід"

"Потрібні дуже гроші? На людей наплювати. Бабки несіть"

"??????? Жесть!"

"Полякова, ти смерть з косою! Після твоїх концертів дивись що діється! Тобі плювати!"

"Молодець. Гарного концерту вам королева"

"Ех як же шкода шо я в Харкові впевнена, що незважаючи на всі ці нюанси, концерт буде шикарний 😍 адже у вас по іншому не буває 💥 💥 запалюйте Королева💖"

"Ольга, удачі вам!!!👍❤️🌟 І нехай все буде добре 🌟 🌟 🌟 "

Нагадавши, Оля Полякова вбила наповал виглядом в короткій чорній сукні і ланцюгах.

Також Politeka писала, що невтішна Оля Полякова розповіла про велику втрату, рак був нещадний.