Український боксер Василь Ломаченко прокоментував поразку від Теофімо Лопеса
Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці спортсмена (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
"Складно зараз щось коментувати відразу ж після поєдинку. Хотілося б спочатку переглянути бій, а потім говорити якісь слова. Складно, звичайно, підібратися: розміри, розмах рук – мають, звичайно, величезну роль", - поділився боксер.
Ломаченко також вибачився перед своїми фанатами за поразку і заявив про готовність до реваншу.
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"Все залежить від Лопеса. Якщо він може дати мені реванш, то, звичайно ж, я готовий. Звичайно я хочу. Хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надії. Вибачитися перед командою і сказати їй спасибі. Ми підемо далі", - підсумував український боксер.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Василь Ломаченко переніс операцію на плечі. Як повідомив лікар, він сильно забив ротаторну манжету і відколів шматок хряща.
За словами медика, Ломаченко відчував дискомфорт і під час бою з Лопесом.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".
Нагадаємо, раніше Лопес вирішив відмовитися від бою з Ломаченком, є вагома причина:"буде як звичайний спаринг".