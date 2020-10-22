Як вам така заява боксера?

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував поразку від Теофімо Лопеса

Як передає Politeka.net, відповідне відео з'явилося на Instagram-сторінці спортсмена (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

"Складно зараз щось коментувати відразу ж після поєдинку. Хотілося б спочатку переглянути бій, а потім говорити якісь слова. Складно, звичайно, підібратися: розміри, розмах рук – мають, звичайно, величезну роль", - поділився боксер.

Ломаченко також вибачився перед своїми фанатами за поразку і заявив про готовність до реваншу.

"Все залежить від Лопеса. Якщо він може дати мені реванш, то, звичайно ж, я готовий. Звичайно я хочу. Хотів би вибачитися перед усіма, що не виправдав надії. Вибачитися перед командою і сказати їй спасибі. Ми підемо далі", - підсумував український боксер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Василь Ломаченко переніс операцію на плечі. Як повідомив лікар, він сильно забив ротаторну манжету і відколів шматок хряща.

За словами медика, Ломаченко відчував дискомфорт і під час бою з Лопесом.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".