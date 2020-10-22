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Украинский боксер Василий Ломаченко прокомментировал поражение от Теофимо Лопеса

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instagram-страничке спортсмена (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)

"Сложно сейчас что-то комментировать сразу же после поединка. Хотелось бы сначала пересмотреть бой, а потом говорить какие-то слова. Сложно, конечно, подобраться: размеры, размах рук – имеют, конечно, огромную роль", - поделился боксер.

Ломаченко также извинился перед своими фанатами за поражение и заявил о готовности к реваншу.

"Все зависит от Лопеса. Если он может дать мне реванш, то, конечно же, я готов. Конечно я хочу. Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежды. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо. Мы пойдем дальше", - подытожил украинский боксер.

Напомним, ранее стало известно, что Василий Ломаченко перенес операцию на плече. Как сообщил врач, он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща.

По словам медика, Ломаченко испытывал дискомфорт и во время боя с Лопесом.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".