Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася розкішним образом

Модель звикла до розкоші після того, як стала затребуваною моделлю. Представляючи одяг відомих брендів для онлайн-магазинів, дівчина не скромничає. Анастасія завжди демонструє бюст у всій красі і не ховає його під одягом зовсім.

Цього разу Квітко похвалилася пишним бюстом в яскраво-рожевій, тісній маєчці з тонкими лямками і підкреслила талію завдяки джинсам світло-синього відтінку з високою посадкою. На черговому своєму фото Насті вдалося виділитися, адже позувала вона, опиравшись на розкішне і дороге авто.

Спеціально прогнувшись в спині, дівчина виставила бюст і відхилила голову в сторону. Пікантна поза не залишилася непоміченою фанатами.

«Que maquina !!!!; Так, цікаво, дивно; 🌹Hot 💞hout 💞hottest🔥 👌; дівчина просто розкішна😍; скільки можна їх збільшувати?👉 👌 👉 👌 ; Дівчина відійдіть від моєї машини😂 😂 😂 😂; як я можу тебе дістати?; Так красиво 😍; дві машини 🥰; подорожує, щоб спокушати😍 🔥; hermoso😋 🤤 😍!!; Вашому чоловікові так пощастило; можна розвинути фантазію; Хто твій цукровий Татко?; солодка картопля"»

Ми також писали, що модель щовечора намагається проводити яскраво і показує кращі моменти проведення часу в своїх Сторі, при цьому дівчина намагається привертати увагу своїми нарядами. Так як вона рекламує одяг, то не соромиться показати себе в досить відкритих образах.

Цей раз не був винятком, модель приміряла крихітну сіру сукню в білу клітинку і посвітила бюстом у звичній манері завдяки досить глибокому декольте.

Образ молодої блондинки доповнили масивні сережки з камінням, а також трендовий годинник. При цьому найбільше виділялися груди Насті, ледь прихована тоненькою тканиною.

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