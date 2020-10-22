В Україні необхідно повертати суворі карантинні обмеження

Про це говорить епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк, передає "Главред".

"В Києві лікарні вже переповнені. Тому однозначно потрібно ставити питання про розгортання додаткових госпіталів", - розповіла Сояк.

Також експерт підкреслила, що велика проблема може виникнути і з нестачею медиків. За її словами, в нових тимчасових госпіталях, відкриття яких анонсує влада, потрібно буде мотивувати співробітників високими зарплатами.

"Або чимось ще, тому що сьогодні і в стаціонарах, які і так не сильно оснащені всіма фахівцями, не вистачає людей. Багато в чому і тому, що значна частина медиків, які там працюють, знаходяться на лікарняних. Тому, ймовірно, треба буде залучати всіх-і студентів, і тих медиків, які зараз не працюють", — уточнила лікар.

За її словами, якщо не посилити карантин, то країні загрожує колапс.

"Коли ми навесні вводили карантин, то ми кількість хворих змогли розтягнути в часі. Зараз певні карантинні заходи, можливо, не такі тотальні, як раніше, але потрібно повертати, інакше ми просто не розвантажимо систему охорони здоров'я. Якби ми за літо підготували стаціонари, владнали питання з наявністю кисню в лікарнях, то тоді ми могли б сподіватися на те, що протягнемо без карантину. Але оскільки наші лікарні на тому ж рівні, що і навесні, то, очевидно, що ми знову будемо в карантині вже через пару тижнів", — підсумувала лікар.

Відзначимо, офіційний дані МОЗ України свідчать про те, що побоювання епідеміолога близькі до істини.

Як повідомляла прес-служба відомства, агруженность ліжок в лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками китайського вірусу і підозрами перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Всього по Україні завантаження ліжок становить 63,2%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

При цьому в Україні встановлено новий антирекорд за кількістю нових підтверджених випадків за добу-7053. Вперше цей показник переступив позначку в сім тисяч чоловік.

Такі дані оприлюднила Рада національної безпеки і оборони.

Найбільше нових захворювань підтвердили в Києві (+631), Харківській (+627), Одеській (+600), Хмельницькій (+381) і Дніпропетровській (+363) областях.

Всього з початку пандемії в Україні підтвердили вже 322 879 випадків. Померли вже 6 043 (+116) осіб, вилікувалися - 134 898 (+2 679). Активними хворими залишаються 181 938 пацієнтів.

Попередній антирекорд по китайському вірусу був зафіксований в Україні вчора. Тоді виявили 6719 нових випадків захворювання.

Раніше в МОЗ визначили умови для введення тотального локдауну. Так, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що поки українська система охорони здоров'я витримує зростання пацієнтів з небезпечною інфекцією і ще є ресурси для боротьби з епідемією. Однак, якщо число випадків захворювання в день виросте до 10 тисяч, це стане критичним.

Нагадаємо, у МОН розкрили, що чекає українських школярів після 30 жовтня: «діти повинні...».

Як повідомляла Politeka, терміни виходу з карантину, українців приголомшили: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.

Також Politeka писала, що жорсткий карантин в Україні, Ляшко заявив про екстрені заходи: "ми просимо всіх...".