Популярна співачка Віра Брежнєва показала, як тренується вдома

Вона опублікувала на сторінці в соцмережі "Instagram" сміливе відео, на якому зображена в спортивному образі, повідомляє Politeka.net. Знаменитість зняла себе в дзеркалі, поки сиділа на килимку для йоги в позі лотоса. Для занять виконавиця одягла чорні лоссини, мішкуватий білий топ і яскраві шкарпетки. Екс-учасниці групи "ВІА Гра" доповнила образ, зібравши волосся в пучок на потилиці.

У якийсь момент Віра Брежнєва забралася на диван, піджала ноги і приспустила одяг, оголивши своє витончене плече. Дивлячись на неї можна сказати, що ось це фігурка спортивної жінки. У такому вигляді співачка напевно б отримала безліч хвалебних коментарів на свою адресу, проте вона розмістила відео в сторіз, де не можна залишати відгуки.

Раніше Віра Брежнєва здалася в повсякденному образі без фільтрів і яскравого макіяжу. Вона одягла чорну майку і з білими штанами, довершивши образ красуні великими окулярами з тонкою металевою оправою.

"Я вирішила нарешті, що мені теж потрібно сказати свою думку. Моя думка: я офігенна) вибачте ☺️ тому дозволяю собі фото не без фільтрів і ретуші", - заявила співачка в описі.

Нагадаємо, Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією «У нашій родині завжди…»

Як повідомляла Politeka, 38-річна Брежнєва ненавмисно показала, як "пом'ято" виглядає в звичайному житті: "злетів фільтр".

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