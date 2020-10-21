Звезда Голливуда Джулия Робертс, ставшая знаменитой после съемок в фильме "Красотка" с Ричардом Гиром, удивила изменениями во внешности
Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, известная красотка выложила в соцсеть новое фото, на котором она сидит на стуле в джинсах, черной рубашке и белой футболке с принтом астронавта.
Головой знаменитость оперлась об руку, вторая рука небрежно лежит на соблазнительном бедре Джулии.
"Тринадцать дней", – загадочно подписала снимок актриса.
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Что имела ввиду звезда – можно лишь догадываться. Возможно, речь идет о том, что она уже 13-й день находится на самоизоляции из-за пандемии китайского вируса.
Обращает на себя внимание свежий вид и помолодевшее лицо супрезвезды. И хотя она ограничила своим фолловерам комментировать публикацию, наверняка многие, глядя на Джулию, воскликнули: "Pretty Woman!"
Ранее мы писали, что американская актриса китайского происхождения Бай Лин, известная по фильмам «Такси 3» и «Небесный капитан и мир будущего», предстала в горячем образе.
Артистка надела платье, под которым совершенно не оказалось белья. Наряд был очень откровенным - с глубоким вырезом в районе груди и ножек.
Ткань платья болталась на теле, и казалось, вот-вот из-под нее покажется самое интимное: "Никакого стыда".
Напомним, что известная актриса устроила истерику после выходки с родами в ванной, видео: "Имейте совесть!".
Как сообщала Politeka, известная актриса огорошила видом, выпятив грудь и второй подбородок.
Также Politeka писала, что известная актриса в пикантном наряде показала, чем заманила звездного мужа: «Вот это красотка».