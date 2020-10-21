Українці нарешті зможуть відпочити від опадів

Про це у свіжому прогнозі погоди на завтра, 22 жовтня, розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко.

Зокрема, вона зазначила, що завтра буде дуже теплий день в Україні, тому деякі українці матимуть "привід" прогуляти роботу або навчання.

"Завтра можна прогуляти роботу й навчання. Якщо можливо. Бо дуже гарний буде день в Україні. 22 жовтня повсюди очікується +12+18 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів", - попередила Наталка Діденко у своєму Facebook.

За словами синоптика, завтра не буде опадів, але можливі ранкові тумани, тому водії повинні бути максимально обережні.

Що стосується погоди у столиці, то у Києві, за прогнозом Наталки Діденко, завтра потеплішає до +17.

"Без опадів, красиво й затишно", - резюмувала синоптик у своєму Facebook.

Раніше українців попереджали про снігове похолодання, яке вже скоро прийде до країни.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, погіршення погоди варто очікувати вже наступного місяця. Якщо на початку листопада температура вдень буде до +11 градусів, то вже перед початком зими стовпчики термометрів впадуть до позначки у +6 градусів.

Що стосується морозів, то першими їх на собі відчують мешканці західних регіонів, а мокрий сніг випаде на Заході і на півночі вже у другій декаді листопада.

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