Українська модель Інна Горячковська, яка прославилася бюстом 15-го розміру, вразила формами в напівпрозорій сукні

Як передає Politeka.net, фігуриста красуня розмістила Гарячий знімок на своїй сторінці в соціальній мережі "Facebook". Дівчина сфотографувалася в домашній обстановці, вип'ятивши своє головне багатство. Інна вбралася в синє плаття з напівпрозорої тканини, з-під якої помітно випирає чорний бюстгальтер.

Модель прийняла спокусливу позу, зробивши кадр ще більш пікантним. Вона елегантно витягла одну руку в сторону, дозволивши рукаву вільно майоріти, а другу завела за голову, зробивши акцент на пишній зачісці.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Інни Горячковської в коментарях і надіслали їй багато приємних компліментів:

"Вау 😍 😍 😍 Богиня!!!"; "Яка Діва";" чудова жінка, вітаю";" Ти виглядаєш так прекрасно і сексуально"; " чудова💋";"я люблю тебе".

Раніше Інна Горячковська покрасувалася в примірювальній кабінці магазину в червоно-чорному халаті з мереживними рукавами і дуже сміливим декольте. Склалося враження, що тонкий поясок ледь втримав розкішний бюст красуні.

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