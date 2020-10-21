Це далеко не перший подібний інцидент

Українцям "відкрили очі" на нову схему в ПриватБанку

Про це в негативному відгуку написала молода клієнтка, опублікувавши його на тематичному сайті Мінфін.

За її словами, вона стала повнолітньою, тому замість карти Юніора їй видали "універсальну".

Однак, співробітника державного Приватбанку відмовлялася переоформляти їй карту до тих пір, поки вона не оформить собі платну страховку.

"Все б нічого, але співробітниця банку почала пропонувати мені оформити медичну страховку, стверджуючи, що це обов'язково. На питання чому, чіткої відповіді не послідувало, мовляв зв'язку з карантином. Ціна: 50 грн місяць", - продовжила дівчина.

Через час клієнтка звернулася на гарячу лінію, де їй підтвердили, що для оформлення карти не потрібно в обов'язковому порядку оформляти платну страховку.

"У коллцентрі мені таку інформацію не підтвердили. Нахабна, цинічна, безсоромна брехня прямо в обличчя. Встигла скасувати страховку, але сам факт", - резюмувала вона у своєму відгуку.

"Добрий день! Будь ласка, вибачте, що вам довелося впоратися з цим. Ми вже передали сигнал колегам, які проведуть перевірку щодо дій співробітника і подзвонять вам за результатом", - відреагував представник банку на нову скаргу.

Нагадавши, українців женуть з Приватбанку, розкриті нові проблеми з картами.

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