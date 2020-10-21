Російська актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в популярному серіалі "Свати", вразила кадром з фільму

Як пише Politeka.net, у соцмережі "Instagram" знаменитість виклала фото, на якому вона зі своїм "чоловіком" за серіалом Федором Добронравовим і зовсім ще маленькою Софією Стеценко (онукою Женею) на зйомках четвертого сезону "Сватів".

Всі актори весело посміхаються, з чого можна припустити, що робота над фільмом приносить їм справжнє задоволення.

"Кілька років тому❤️👍", - підписала знімок Тетяна Крачвенко.

Фолловери актриси разом з нею розчулилися цим фото, заявивши в коментарях, що четвертий сезон "Сватів" був одним з кращих.

"так би і дивилася і дивилася на вас моє Вам повагу ❤️ я обожнюю ВАС ❤️ дивлюся серіал ❤️і ПРОСТО балдію Господи, як же я всіх вас люблю!!!! Ви такі всі класні!!!!❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏👏💐💐💐💐💐💐💐 Улюблений серіал і улюблені актори😍 ви справжня російська жінка!!! Красуня незвичайна!!! Дуже чекаємо продовження серіалу !!!! Як же добре, що є такий фільм!!! Люблю вас нескінченно! Нехай серіал цей буде і буде!",- написали вони.

Раніше ми писали про те, що з'явилося фото, на якому Кравченко постала в зеленій сукні в рожеву квіточку з блакитними напівпрозорими оборками на Подолі. На шию вона одягла велике намисто і зробила собі екстравагантну зачіску з стирчить рожевим пухом. Образ Тетяни Кравченко доповнив зухвалий грим з рум'янами і синіми тінями на повіках.

У такому вигляді знаменита актриса сфотографувалася на тлі стіни. Вона зобразила широку клоунську посмішку, підняла одну руку в вітальному жесті, а другий злегка відтягнула куточок сукні, як при реверансі.

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