Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова більше всього на світі обожнює епатувати публіку своїми витівками

Так і цього разу зірка збентежила новим роликом, який вона виклала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.

Волочкова знаходиться на терасі, на ній – обтягуюче в підлогу плаття, але навіть в такому вбранні балерина примудрилася показати фанатам свій високий бюст і продемонструвати спокусливу ходу "від стегна".

"Летить ходою по терасі третього поверху будинку, ступаючи по новому керамограніту я люблю бути на висоті.😊 ",- підписала відео зірка.

За півгодини фоловери переглянули відео більше трьох тисяч разів, проте коментарі залишити під ним традиційно не змогли-Настя зазвичай закрила до них доступ, очевидно побоюючись шквалу критики на свою адресу

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова похвалилася, піднесеним їй сюрпризом. Зірка щодня радує своїх шанувальників появою в Instagram. Цього разу балерина постала в компанії знайомої.

Вигляд у артистки був сяючим, вона посміхалася і видно, що була дуже щаслива. Волочкова позувала в білих спортивних брюках і червоній кофті на блискавці. Також на артистці були чорні, блискучі босоніжки. Волосся балерина практично, як завжди, прибрала назад.

Балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про репетицію. На фото Волочкова показала себе на балконі. Волосся у Анастасії були зібрані в хвіст, а образ балерина доповнила макіяжем. На руці можна побачити у зірки перстень. Артистка показувала не тільки свою зовнішність, але і хвалилася букетом троянд, який можна помітити в кадрі. Фото вийшло осіннім і домашнім, навіть незвичним, адже Волочкова не демонструвала черговий шпагат.

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