Російські актори висловилися після скандального зізнання Христини Асмус про низьку зарплату в театрах

Як передає Politeka.net, Станіслав Садальський підтвердив, що небагато артистів отримують великі гроші за роботу на театральній сцені. Гонорари залежать в першу чергу від популярності серед глядачів, цитує слова зірки видання "Телепрограма".

Станіслав Садальський здивувався, що його колеги така маленька зарплата в театрі. Він пояснив, як оцінюють професійних акторів:

"Може вона там служить на чверть ставки?! Я працюю в театральній антрепризі. У нас ось залежить від глядачів зарплата".

Знаменитість порівняв сучасний театр із зоопарком, куди люди приходять подивитися на дивини. За його словами, в кожній постановці має брати участь хоча б два іменитих актора, щоб люди охоче купували квитки.

"Одиниці заробляють хороші гроші. Ходять сьогодні на відомих акторів. Запитують глядачі завжди: "Мавпи у виставі є?». Зараз у постановці повинні бути мінімум дві мавпи, на яких дивляться", - розповів Станіслав Садальський. - Сьогодні кого танцюють, того і знімають".

Зірка "Маски-шоу" Евеліна Бледанс підтвердила, що багато артистів театру не можуть похвалитися великими заробітками. Сама вона працює з продюсерами на особливих умовах із заздалегідь обумовленим гонораром.

"Я ніколи не працювала в Державному театрі, але у мене величезна кількість колег, які дійсно працюють приблизно за таку плату. Зрозуміло, що зіркам дають надбавку, але базова сума вона така", - повідомила Бледанс.

Раніше Христина Асмус, яка розлучилася з шоуменом Гаріком Харламовим, розповіла, що її зарплата в театрі становить менше 22 тисяч рублів (близько 8 тисяч гривень). Незважаючи на скромний заробіток, йти вона не має наміру.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в любові одруженому чоловікові.

Також Politeka писала, що спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків.