Відома українська актриса Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", виклала в соцмережу розлогий пост, що стосується її участі в проекті

Як повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості, Ксенія заявила, що дуже хвилюється перед прем'єрою. Причому, одягнена була зірка в незвичайне плаття, більш схоже на плащ, яке не приховало від фанатів розкішний бюст актриси.

"Залишилося пару днів до прем'єри «Холостячки», до того, як ви побачите мене на екрані як Ксенію Мішину, а не в ролі когось іншого... Сказати, що я хвилююся - не сказати нічого. Не кожен день нам видається шанс побачити себе з боку, прокрутити значущі події з життя, як кіноплівку. Але мені випав. Честь це чи випробування? Для чого більшого це в моєму житті я ще не знаю. Але те, що цей проект повністю змінив мене-безсумнівно! Стільки подій, пристрастей, переживань, відкриттів, драми і щасливих моментів в одному проекті, а вистачило б на ціле життя.

Долею мені уготована така роль: прожити це і розповісти з широких екранів всім, таким же дівчаткам, як я, чого ми гідні. Нехай кадри, які ви побачите запалять іскорки в ваших серцях. У серцях чоловіків-іскру героя, завойовника. Нехай пробудять у вас, сильні українські хлопці, ваше справжнє призначення завойовника і мудрого глави, здатного повести за собою з честю і гідністю не тільки свою жінку і дітей, а й всю країну, адже ми так потребуємо цього зараз. Нехай ці картинки, які ми всією командою в потоці створювали, не за сценарієм, а з сердець, нехай вони пробудять в вас, прекрасні дівчата, Силу.

Але не ту силу, за допомогою якої " я сама!", а ту, що лише своїм добрим наміром, своєю наївною, красивою жіночою мрією створює цілі реальності, затишні простори і дає життя. Я вірю, що не буває випадковостей і цей проект прийшов в моє життя, та й в тисячі сердець тих, хто його подивиться не дарма. Ми були там собою без залишку. Ми жили, любили, боролися, шукали і відпускали. Я запрошую Вас в цю подорож, щоб ще раз пройти зі мною цей незабутній шлях, з одним лише компасом - голосом серця.",- пише Мішина.

Фанати дівчини в коментарях відреагували на повідомлення знаменитості, підтримавши її.

"Краща❤️ шик шикарна😍 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 Боже😍 як красиво написано і так щиро, з відкритим серцем 🙏 ❤ ️ обожнюю 🔥 вас! 👍 Ви~ Шикарна! Мені здається важко перед камерами знайти свою половинку! і це Шоу скоріше для глядачів! АЛЕ Я ЩИРО БАЖАЮ ВАМ СКОРІШЕ ЗУСТРІТИ НАЙДОСТОЙНІШОГО І СПРАВЖНЬОГО ВАШОГО ЧОЛОВІКА! 🙏❤️👍 ОБАЛДЕННАЯ краса!😍 😍 😍 ❤ Як ти красиво написала ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ в саме серце!!! Чекаю! Ура!😍 Ви чудова ❤️😍 я дуже чекаю п'ятницю. Ви мені подобаєтеся дуже, Як людина. Ви дуже талановита і красива. Сподіваюся, що вже не,, холостяка,, ♪ просто з нетерпінням чекаю цього такого нового і теплого сезону ♪ вірю, що у Вас @misha.k.ua все вийде і ви знайдете справжню любов, якої так заслуговуєте лялечка❤️", - написали фоловери.

Раніше ми писали, що Ксенія торкнулася теми статевого виховання і запитала у своїх шанувальників, що вони думають з цього питання.

"Сексуальність як багато в цьому слові🤪 🙃 життя йде і такі фундаментальні речі з її плином розкриваються в нашому житті все з нових і нових сторін. У дитинстві, якщо вірити Фрейду, цей аспект закладає в нас багато сценаріїв, з якими ми потім будемо йти в життя. У підлітковому віці вона розкриває нам душу: все ж пам'ятають першу гарячу любов?! Тепер коли я і сама мама я дивлюся на це, і з висоти досвіду мені стає страшно. Те, який зараз діти бачать цю сторону нашого життя, не надихає і не заспокоює", - написала вона.

Нагадаємо, що Мішина показала насолоду у величезному декольте: "Вид зверху кращий".

Як повідомляла Politeka, Мішина в прозорому вбранні показала, чим підкорюватиме спекотних красенів: "Ох...".

Також Politeka писала, що Мішина довела до мурашок чуттєвими образами з нового шоу: "це буде казка».