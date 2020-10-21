Боксер Василь Ломаченко переніс операцію після бою з Теофімо Лопесом

Українського спортсмена прооперували 19 жовтня, передає isport.

Як виявилася, Ломаченко на останніх етапах підготовки до бою відчував проблеми з плечем.

"Він сильно забив ротаторну манжету і відколів шматок хряща, але ми про це не підозрювали. Ми знали, що він сильно пошкодив обертальну манжету і сильно пошкодив кістку в місці прикріплення обертальної манжети до плеча. Це сталося приблизно за шість тижнів до бою, і ми доставили його туди, де йому було досить комфортно тренуватися", - передає видання слова доктора Ніла Ельаттрахе.

За словами медика, Ломаченко відчував дискомфорт і під час бою з Лопесом.

Нагадаємо, український боксер зазнав поразки за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. За рішенням суддів перемогу здобув американський боксер Теофімо Лопес (116:112, 119:111, 117:111).



Також ми повідомляли, що Ломаченко вилетів з 20-ки кращих боксерів світу за версією BoxRec.

Зараз 32-річний боксер розмістився на 27-му рядку рейтингу, а його 23-річний суперник, який залишив українця без трьох чемпіонських титулів, розташувався на 11-му рядку.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко показав на відео підготовку до бою з Лопесом:"це так складно".





