Боксер Василий Ломаченко перенес операцию после боя с Теофимо Лопесом
Украинского спортсмена прооперировали 19 октября, передает isport.
Как оказалась, Ломаченко на последних этапах подготовки к бою испытывал проблемы с плечом.
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"Он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща, но мы об этом не подозревали. Мы знали, что он сильно повредил вращающую манжету и сильно повредил кость в месте прикрепления вращательной манжеты к плечу. Это случилось примерно за шесть недель до боя, и мы доставили его туда, где ему было достаточно комфортно тренироваться", - передает издание слова доктора Нила Эльаттрахе.
По словам медика, Ломаченко испытывал дискомфорт и во время боя с Лопесом.
Напомним, украинский боксер потерпел поражение за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По решению судей победу одержал американский боксер Теофимо Лопес (116:112, 119:111, 117:111).
Также мы сообщали, что Ломаченко вылетел из 20-ки лучших боксеров мира по версии BoxRec.
Сейчас 32-летний боксер разместился на 27-й строчке рейтинга, а его 23-летний соперник, оставивший украинца без трех чемпионских титулов, расположился на 11-й строчке.
Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".
Напомним, ранее Лопес решил отказаться от боя с Ломаченко, есть веская причина: "Будет как обычный спарринг".