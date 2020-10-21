Боксер Василий Ломаченко перенес операцию после боя с Теофимо Лопесом

Украинского спортсмена прооперировали 19 октября, передает isport.

Как оказалась, Ломаченко на последних этапах подготовки к бою испытывал проблемы с плечом.

"Он сильно ушиб ротаторную манжету и отколол кусок хряща, но мы об этом не подозревали. Мы знали, что он сильно повредил вращающую манжету и сильно повредил кость в месте прикрепления вращательной манжеты к плечу. Это случилось примерно за шесть недель до боя, и мы доставили его туда, где ему было достаточно комфортно тренироваться", - передает издание слова доктора Нила Эльаттрахе.

По словам медика, Ломаченко испытывал дискомфорт и во время боя с Лопесом.

Напомним, украинский боксер потерпел поражение за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. По решению судей победу одержал американский боксер Теофимо Лопес (116:112, 119:111, 117:111).



Также мы сообщали, что Ломаченко вылетел из 20-ки лучших боксеров мира по версии BoxRec.

Сейчас 32-летний боксер разместился на 27-й строчке рейтинга, а его 23-летний соперник, оставивший украинца без трех чемпионских титулов, расположился на 11-й строчке.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".





